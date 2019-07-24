Yaklaşık 5.5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü 1 Ağustos'ta başlayacak olan ve önümüzdeki iki yıllık zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Görüşmelere sayılı günler kala, memur kesiminin talepleri de ortaya çıkmaya başladı. İlk talebi açıklayan Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10 artı 10, ikinci yıl yüzde 8 artı 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

500 LİRA ÇOCUK YARDIMI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sunacağı teklifi hazırladı. KESK, 2020 yılı için toplam yüzde 38 artış talebinde bulundu. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, en düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi.