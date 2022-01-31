Türkiye Memurluğu bıraktı, topraksız tarıma başladı! Küçük arazi sahiplerine örnek oldu

Memurluğu bıraktı, topraksız tarıma başladı! Küçük arazi sahiplerine örnek oldu

Türkiye

Memurluğu bıraktı, topraksız tarıma başladı! Küçük arazi sahiplerine örnek oldu

İstanbul'da memurluk yapan Süleyman Dal, aldığı karar ile memuriyetten vazgeçerek memleketi Adana Kozan'a döndü. Memleketinde topraksız marul üretimi yapan Dal, küçük arazi sahiplerine de örnek olmuş oldu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 10:44 Son Güncelleme:
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İstanbul’da yaşarken ailesine vakit ayıramadığı için memleketine döndüğünü belirten Dal, "Aklımda iki iş fikri vardı. Hayvancılık veya tarım. Bu işi değerlendirdim. Çünkü geldiğimde köylülerin atıl küçük arazilerini değerlendirmediğini gördüm. Belki onlara fikir ve yenilik olur amacı ile bu işe girdim” dedi.

Her seradan yılda 8 kez ürün alabileceğimiz 7 bin 200 kök marul üretimi için yer hazırladıklarını anlatan Dal, "Toprağın görevini küçük saksılarda sağlıyoruz. Topraksız tarım oluyor. Hiç toprak yok. Toprağın işlevi tutunmayı sağlamak. Bitkiyi besleyen mineraller ve su sistemine eklediğimiz besinlerle beslenmesini sağlıyoruz. Suyu da boşa harcamıyor dönen bir sitem ve ısırgan otundan yaptığımız organik gübre ile bitkiyi besliyoruz" diye konuştu.

Marulun getirisinin yüksek olduğunu ve küçük arazilerin tarıma kazandırılabilmesi adına örnek olduğunu kaydeden Süleyman Dal, “Marulun tanesi 3-5 TL arasında satılıyor. Aracı olmadan kendimiz satıyoruz. Potansiyel olarak söylersek 7 bin kök aynı yerden 8 kez ürün almak anlamına geliyor. Şu anki şartlarda her seradan yaklaşık 28 bin TL civarında kazanç potansiyeli var” dedi.

Anne Hediye Dal (56) ise marullar ile hayatının değiştiğini ifade ederek, “Her gün bunlarla uğraşıyorum spor yapmış oluyorum. Saksıya koy ve her gün 2 dalını ye. Çok keyifli ve güzel” diye konuştu.


İHA


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