Ekonomi Memurun iş sonu tazminatıyla ilgili önemli karar

Memurun iş sonu tazminatıyla ilgili önemli karar

Ekonomi

Memurun iş sonu tazminatıyla ilgili önemli karar

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sözleşmeli personel olarak 2015’ten beri görev yapan bir vatandaş, 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021’de hizmet sözleşmesini haklı bir nedenden dolayı kendi isteğiyle feshetti.

12 Ekim 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Söz konusu fesih işleminden dolayı iş sonu tazminatını alamadı ve bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

HAKLI NEDEN SAYILDI

Başvuruyu inceleyen KDK, başvuranın atamasının yapılması ve memur olarak göreve başlama tarihinin belirli olmaması nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin bir ay önceden ihbar yükümlülüğüne uymasının beklenemeyeceğini, bu durumun başvuran açısından haklı bir neden olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

BAKANLIK PARAYI ÖDEDİ

KDK, iş sonu tazminatı ödenmemesine dair işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını belirtti ve bakanlığa tazminatın ödenmesi yönünde tavsiye kararı gönderdi. Sağlık Bakanlığı da KDK’nın kararıyla memurun mağduriyetini giderdi ve ödemeyi yaptı.

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