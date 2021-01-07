Ekonomi Memurun rüşvet tarifesinde sucuk, lokum ve sigara da yer aldı

Memurun rüşvet tarifesinde sucuk, lokum ve sigara da yer aldı

Ekonomi

Memurun rüşvet tarifesinde sucuk, lokum ve sigara da yer aldı

Afyonkarahisar'da görevli bir memurun rüşvet tarifesinde sucuk, sigara ve lokumun da yer aldığı ortaya çıktı.

07 Ocak 2021, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli bir memur, galerici Y.A.'ya alım satım yetki belgesi vermesi karşılığında rüşvet istedi. Memurun istediği rüşvet ise herkesi şaşırttı. İddiaya göre Y.A.'dan kendisine iki kangal sucuk, bir kutu lokum, 10 paket sigara ve 2 bin 500 dolar istedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sabah Gazetesi'nin haberine göre polise giderek müracaatta bulunan Y.A., galerici olduğunu araç satışı için yetki belgesi alması gerektiğini ve tüm bu şartları haiz olduğu halde ticaret müdürlüğünde görevli bir memurun kendisinden 2 bin 500 dolar, 10 paket sigara, 2 kangal sucuk ve 1 paket lokum karşılığında işini halledebileceğini söylediğini beyan etti.

Polis ekipleri durdurdu

Bunun üzerine polis seri numaraları alınmış 25 adet 100 doları Y.A.'ya vererek şüphelinin iş yerinin önünde bir süre bekledi. Kısa bir süre sonra A.C. iş yerine geldi ve elinde bir kutu ile dışarı çıktı.

İddiaya göre A.C. elindeki kutuyu resmi plakalı araca koyup hareket ettiği sırada polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada seri numaraları daha önceden alınış 2 bin 500 dolar, 2 kangal sucuk, 10 paket sigara ve 1 kutu lokum ele geçirildi. A.C. irtikap suçundan gözaltına alındı.


Kervansaray Holding için bomba iddia: Kayyum ataması sırasında rüşvet verilmiş
İlgili Haberler
Vali Ünlü'den, belediye için rüşvet ve yolsuzluk açıklamasıRüşvet operasyonunda delilleri yutmaya çalıştı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Atina’dan Türkiye’yi kuşatan hamleler
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Sorusu olan var mı?
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
Bir fotoğraf çekmiştim
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Devlet kısa çalışma döneminin primini ödeyecek mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tasarrufun enleri 2021'in rehberi
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TL'de kazandıran fırsat