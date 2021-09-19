Menajeri yönetimle görüştü: Satabilirim! 15 milyon euro...
Galatasaray'ın Rumen ekibi Craiova'dan 6.5 milyon euro'ya transfer ettiği Alexandru Cicaldau için menajerinden sürpriz bir teklif geldi. Ioan Becali, Galatasaray yönetimi ile oyuncunun satılması konusunda görüştü.
19 Eylül 2021, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Rumen menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle yaptığı görüşmede, "İsterseniz sezon sonu Cicaldau'yu 15 milyon Euro'ya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" dedi.
Galatasaray yaz transfer döneminde Cicaldau'yu U.Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Yıldız oyuncu Süper Lig 'de 4 maçta 2 gol attı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldız Cicaldau'nun performansından çok memnun.
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