Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Menajerimi Ara 4. bölümde neler oldu?

Dicle, Barış'ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle'nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle'yle Barış'a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece'nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış'ın peşine düşer. Barış, başına açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak dersiniz?Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris'in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy'a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.Dicle'nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy'a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay'ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay'ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar'ı oyuna gelmeye ikna eder.Kıraç, Dicle'yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle'nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle'nin hayal ettiği gibi geçmez.

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi Menajerimi Ara 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Menajerimi Ara 5. bölüm fragmanı





Menajerimi Ara konusu

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.