Menajerimi Ara Beren- Yaprak Medine kimdir?

Menajerimi ara dizisinde Beren karakterine hayat veren oyuncunun ismi Yaprak Medine. 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncunun boyu 1.73 cm ve 48 kg. Kahverengi saç ve göz rengine sahip. Yaprak Medine oyuncu olmayı çocukluk hayali olarak tanımlıyor. Tarzını ise maskülen ve minimalist olarak belirtiyor. Bir süre modellik de yapmıştır. Yaprak Medine aslında hemşire.

Yaprak Medine’nin sevgilisi var mı?

Oyuncunun Instagram hesabı ve hakkında çıkan magazin haberlerine göre hayatında şu anda kimse yok. Ama özel hayatını çok gizli tutan biriyse varsa da bilemeyiz tabii.

Instagram hesabı: 'yaprakmed'

Yaprak Medine Instagram hesabında bol bol fotoğraf paylaşıyor.









Menajerimi Ara Dizisi Beren nasıl bir karakter?

Mayda ve Kıraç’ın gerçek bir prenses gibi büyütülmüş kızı Beren, hayatta hiçbir zorlukla karşılaşmamış ve her istediği olmuş bir kız. Babasını da menajerliğini yapmaya ikna etmiş olan Beren içten içe sahip olduğu şeyleri Dicle’ye kaptırma ihtimaliyle karşılaştığında kendini ilk defa bir mücadelenin ortasında bulacak.

Canlandırdığı karakter hakkında ne düşünüyor?

Beren yetiştirilme tarzından ve çocukluk travmalarından dolayı çok dürtüsel ve korkuları tarafından kontrol edilen bir çocuk aslında. Babasının dünyasından ve gücünden dolayı içten içe kendini kanıtlamak gibi bir isteği var. Ancak çoğu zaman kaybetme korkusu tarafından yönetilip hedefinin dışında tavırlar sergileyebiliyor. En büyük isteği de anlaşılabilmek. Birilerinin yargısız, gerçek Beren’i görebilmesini sağlamak.







