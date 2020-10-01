Menajerimi Ara dizisi Twitter gündeminde

Yayınlandığı günden itibaren oldukça iyi bir izlenme oranına sahip olan Menajerimi Ara dizisi salı akşamları Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin fanları salı günü yayınlanan dizinin gününün değiştirilmesi için #MenajerimiAra GünDeğiştirsin etiketiyle Twitter'da isyan çıkardı.

Bu salı altıncı bölüm ile ekrana gelen dizinin hemen ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

7.bölüme Gökçe Bahadır konuk oluyor

Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta ünlü bir ismin konuk olduğu dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümüne Gökçe Bahadır konuk oluyor. Menajerimi Ara 7. bölümde, aynı anda iki ayrı sette bulunması gereken Gökçe Bahadır için bütün ajans seferber olurken, Ceylan’ın (Nurhan Özenen) ajansı yeni birine sattığı haberi ve bu ismin kim olduğu Ego Ajans’ta yıldırım etkisi yaratıyor.

Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı





Oyuncu kadrosu

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent dizisinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Barış Falay,

Canan Ergüder,

Fatih Artman,

Ahsen Eroğlu,

Ayşenil Şamlıoğlu,

Deniz Can Aktaş,

Pınar Ünsal,

Semi Sırtıkkızıl,

Gamze Karaduman,

Nazlı Senem Ünal,

Bedir Bedir,

Pınar Ünsal,

Aslı Mavitan,

Yaprak Medine,

Buse Sinem İren,

Duygu Şen,

İdeal Beran Kotan,

Melisa Seda (Ayrıldı),

Erol Ozan Ayhan- Nejat …