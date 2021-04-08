Menajerimi Ara dizisine iki bomba isim!

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 33. bölümünden bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; Ceyda ve Peride’nin tatlı atışmaları dikkat çekerken, yeni filmi için Belgrad’a gidecek olan Barış ise Dicle’nin de kendisiyle gelmesini istiyor. Serkan’ın Feris’e ettiği evlenme teklifiyle nefesler tutulurken, dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin oluyor.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’nın 33.bölümünden bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor.

Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor. Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor. Romantik dakikaların yaşanacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.



