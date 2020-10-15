Ahsen Eroğlu, 22 sevdasının nasıl bir şey olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Benim hayatımın her anında 22 var. Doğduğum andan beri. Ailemin doğum yılları, benim kutladığım özel günler. Kaldığım otelin oda numarası 22. Ama bu o kadar çok sık oluyor ki, artık kaçamaz oldum 22’den. Hatta insanlara da biraz empoze etmiş oldum.”





Dicle de 22 yaşında

Bu rakamı özellikle kendisinin seçmediğinin altını çizen Ahsen Eroğlu, ama her şeyinin 22 olduğunu ifade etti. “Mesela Dicle 22 yaşında” diye örnek veren oyuncu, enerjik halleri ve sempatisiyle de ilgi gördü.

'Her yerde 22 görmeye başladık'

Deniz Can Aktaş da bu 22 konusuna bizzat şahit olduğunun altını çizdi. Oyuncu, “Ahsen sayesinde hepimiz 22 ile tanıştık ve her yerde 22 görmeye başladık” şeklinde konuştu.

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirdi ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştı. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı. Ahsen Eroğlu, 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı.

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