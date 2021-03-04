Magazin Menajerimi Ara dizisinin konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay!

Menajerimi Ara dizisinin konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay!

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Menajerimi Ara dizisinin konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay!

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay’ın konuk olduğu 28. bölümden ilk tanıtım yayınlandı. Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) Barış’ı (Deniz Can Aktaş) tüm yaşananların ardından kariyerine odaklanması için ikna edip film görüşmesine götürdüğü sırada ikiliyi tatsız bir sürpriz karşılıyor.

04 Mart 2021, Perşembe 10:49 Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara’ dizisinin 28. bölümünden yayınlanan tanıtımla diziye Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay’ın konuk olduğu duyuruldu. Tanıtımda; Dicle, Barış ve Ömer (Doğaç Gözüdeli) cephesindeki gerilimler hız kesmeden devam ederken Kıraç (Barış Falay) Dicle’ye olan güvenini dile getiriyor.

Serkan (Serhat Teoman) Feris’e (Canan Ergüder) yaklaşabilmek için Çınar’dan (Fatih Artman) yardım isteyerek Feris’in doktor kontrolüne gidiyor. Ajansın karşı karşıya kaldığı tazminat davasından kurtulmak için iş birliği yapan Ego ekibinin bulduğu çözüm ise izleyenleri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!


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