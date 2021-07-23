Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli spor kamuoyu, temsilcisi olduğum profesyonel futbolcu Serdar Aziz ile ilgili dün ve bugün sosyal medyada yer alan ve içeriğinde takımda kalmak için ücretlerinde indirip yaptığı yönünde çıkan haberler, tamamen bir algı operasyonu olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Serdar, şerefle giydiği forması ve kulübü için, pandemi ve harcama limitlerine katkıda bulunmak amacıyla 2020-21 futbol sezonu alacaklarından, tamamen kendi arzusu ve öz iradesiyle, Aralık 2020 tarihinde sözleşmesindeki hak ediş rakamlarından hiçbir pazarlığa gerek duymaksızın 2.000.000 TL indirim yapmıştır.

Bundan da mutluluk ve şeref duymuştur. Menajeri olarak ilk defa statümü bir kenara bırakarak, bir futbolsever olarak şu düşüncemi de söylemek istiyorum:

Serdar Aziz'in Türkiye'nin en iyi yerli defans oyuncularından birisi olduğunu bilen biri olarak, algı ve itibar kırıcı haberlere asla inanılmamasını kamuoyundan saygılarımla rica ederim."