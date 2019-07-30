Emre Mor, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre Mor’un tutumu büyük rol oynadı... Galatasaray, Emre için önce, “Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini sundu. Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu. Emre Mor’un, Galatasaray’ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini A Milli Takım’a alarak Avrupa’da isim yapmasını sağlayan tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği için sarı kırmızılı kulüpte karar kıldı.