Ebru Türel'in içinde bulunduğu Veli Karacan yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobil, Gürsu Mahallesi 304 ve 307 sokaklarının kesiştiği bölgede, tali yoldan çıkan Esra Tontu (20) idaresindeki 38 KE 604 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan Veli Karacan idaresindeki otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, Ebru Türel ile diğer otomobilde bulunan Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esra Tontu (20), Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) yaralandı.

Türel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı öğrenciler de özel bir hastaneye götürüldü. Burnundan operasyon geçiren Ebru Türel, tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi. Yaralı öğrenciler de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK ENDİŞELENDİM"

Ebru Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçla yavaş bir şekilde giderken tali yoldan bir aracın hızla karşılarına çıktığını söyledi.

Türel, "Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu araç bizim araca ortadan vursaydı daha büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Hayatta olmayabilirdim, kazayı 2 saniye farkla kurtardık. Öğrenciler için çok endişelendim, çok şükür öğrencilerin de sağlık durumu iyi, tedavi gördüğüm sırada onların da sağlık durumunu takip ettim. Öğrencilerin aileleri ile de görüştüm. Umarım bundan sonra daha dikkatli araç kullanırlar. Herkesin iyi olduğu için çok şükür ediyorum." dedi.