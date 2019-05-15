Mendil satan çocuğa araç çarptı, babanın ilgisizliği şaşırttı
Bursa'da trafik ışıklarında mendil satarken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu Taha Ceddo (9), yaralandı. Kazayı haber alıp gelen çocuğun babasının rahat tavırları dikkat çekti.
Kaza, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. F.Y. (41) yönetimindeki 16 YC 735 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulup asfalta düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yerde yatan Taha Ceddo'ya müdahale ederken, bu sırada kaza yerine babası Faysal Ceddo geldi.
Çocuğu acılar içinde kıvranan Faysal Ceddo'nun rahat tavırları dikkat çekti.
Taha Ceddo, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
DHA