Türkiye Menekşe Plajı’nda yoğunluk

Menekşe Plajı’nda yoğunluk

Türkiye

Menekşe Plajı’nda yoğunluk

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda çok sayıda vatandaş, Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda denize girdi ve güneşlendi. Plajdaki yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

13 Haziran 2020, Cumartesi 20:12 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda da Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda çok sayıda vatandaş, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Cankurtaranlar zaman zaman yaptıkları anonslarla denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Plajdaki yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

DHA

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