Yemek Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan menemen tarifi, hem lezzetli hem de oldukça basit bir tarif. Peki, menemen nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız menemen tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

08 Aralık 2021, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
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Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz ve özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi menemen tarifi, evde yapılan en kolay tariflerden birisi. Peki, menemen nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız menemen tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MENEMEN TARİFİ

Menemen malzemeler

  • 4 büyük domates
  • 3 sivri biber
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 6 yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

MENEMEN YAPILIŞI

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.

Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın.

Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip kavurun ve ardından doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin. Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın. İsterseniz yumurta ve domatesleri karıştırabilirsiniz. Son olarak tavanın kapağını tekrar kapatıp pişirin.

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