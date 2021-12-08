Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz ve özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi menemen tarifi, evde yapılan en kolay tariflerden birisi. Peki, menemen nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız menemen tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MENEMEN TARİFİ

Menemen malzemeler

4 büyük domates

3 sivri biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

6 yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

MENEMEN YAPILIŞI

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.

Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın.

Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip kavurun ve ardından doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin. Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın. İsterseniz yumurta ve domatesleri karıştırabilirsiniz. Son olarak tavanın kapağını tekrar kapatıp pişirin.



