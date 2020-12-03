Menide spermi bulunmayan erkeklere MicroTESE tedavisi

İnfertilite (kısırlık) giderek daha sık görülen bir sağlık sorunudur. Azospermi, erkeklerin semeninde (menide) sperm bulunmaması durumudur. Azospermi nedenleri arasında testis kanallarındaki tıkanıklıklar, genetik ya da hormonal nedenler, inmemiş testis sorunu, çeşitli enfeksiyonlar yer alabilir. Birçok durumda nedeni belirsiz de olabilir.





MicroTESE, menisinde hiç sperm bulunmayan kişilerin testisinden sperm çıkarılmasına ve bu kişilerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmasına imkan sağlayan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra sperm kalitesi bozuk olan kişilere de gerekli görülmesi durumunda MicroTESE uygulanarak sağlıklı spermler elde edilebilir.





MicroTESE yöntemi nedir?





Mikrocerrahi testiküler sperm ekstraksiyonu (microTESE), bir erkeğin testislerinin seminifer tübüllerinden sperm almak için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Obstrüktif olmayan azospermili erkekler için kullanılır; bu, bir erkeğin semeninde tespit edilebilir bir miktar elde etmek için yeterli sperm üretemediği- erkek kısırlığının yaygın bir nedenidir.





MicroTESE ameliyatı nasıl yapılır?





MicroTESE operasyonunda testis ufak bir kesi ile açılarak doku mikroskop ile 10 kat büyütülerek sperm yapımı olması muhtemel bölgeler tespit edilir. Sperm üreten kanallar ayrıntılı bir şekilde görülebildiği için kolaylıkla ayırt edilir ve gerekli dokular işlemi gerçekleştiren ürolog tarafından toplanır. Bu doku örnekleri birtakım işlemlerden geçirilerek içlerindeki canlı sperm hücreleri ayrıştırılır. Canlı sperm bulunursa ve mikroenjeksiyon için anne adayından toplanan yumurtalar hazırsa aynı gün tüp bebek işlemi yapılır. Fazla sayıda sperm elde edilmesi durumunda, kullanılmayan sperm hücreleri dondurularak saklanır ve ileride gerçekleştirilecek tüp bebek tedavilerinde çözülerek kullanılır.





MicroTESE yöntemi, daha çok sayıda ve daha iyi kalitede sperm elde etme imkanı sunar. MicroTESE yönteminin diğer bir avantajı ise mikroskop altında testisi besleyen damarların daha iyi gözlenmesi ve testise verilen hasarın asgari düzeye indirilmesidir.





MicroTESE, ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında gerçekleştirilen bir operasyondur ve yaklaşık 1-2 saat sürmektedir. Operasyona 6 saatlik açlık ile gelinmesi gerekmektedir. MicroTESE ameliyatı sonrası hasta 3-4 saat gözlem altında tutulur. Taburcu edildikten sonra da 3-4 gün ev istirahati önerilmektedir. Hastanın 10 gün süre ile ağır bir işle uğraşmaması ve fiziksel aktiviteden uzak durması gerekmektedir.





MicroTESE, deneyimli ve uzman bir mikro-cerrah tarafından uygulanması gerekir ve sperm bulma şansını %40 -50 oranında artırır. Erkeklerin üreme imkanını geliştiren, minimal invaziv teknikler kullanılan, iyileşme sürecini daha kolay hale getiren bir prosedürdür.