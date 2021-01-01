Meniere hastalığı nedir? Jessie J'e Meniere teşhisi konuldu
Şarkıcı Jessie J, son zamanlarda başına dert olan hastalığını Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı. 'Uyandım ve sağ kulağımda işitme duyumu tamamen kaybettiğimi, düz bir çizgide yürüyemediğimi hissettim' diyen Jessie J'e Meniere teşhisi konuldu. Peki nedir bu Meniere hastalığı? Gelin Meniere hastalığının belirtilerine ve tedavi yöntemlerine bakalım...
01 Ocak 2021, Cuma 12:42 Son Güncelleme:
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İngiliz şarkıcı Jessie J, Instagram'dan yaptığı açıklamada kendisine Meniere teşhisi konduğunu açıkladı. Jessie J, "Uyandım ve sağ kulağımda işitme duyumu tamamen kaybettiğimi, düz bir çizgide yürüyemediğimi hissettim. Esasen bana Meniere hastalığı teşhisi konuldu. Pek çok kişinin bundan mustarip olduğunu biliyorum ve pek çok kişi bana ulaşıp harika tavsiyeler verdi, bu yüzden daha önce herhangi bir açıklama yapmadım. Şimdi ilk kez şarkı söyleyebiliyorum ve buna katlanabiliyorum" dedi. Ünlü şarkıcının hastalık itirafından sonra hayranları Meniere hastalığının ne olduğunu merak etti. İşte Meniere hastalığının belirtileri, tedavisi ve hastalık hakkında merak edilenler.
Meniere hastalığı nedir? Neden olur?
Meniere, iç kulakta aşırı basınç nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalıkta iç kulaktaki denge organı etkileniyor. Meniere'de beklenmedik ani vertigo atakları, kulak çınlaması ve işitmede azalma görülüyor. Meniere hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de bazı alerjiler ya da enfeksiyonların sıvının aşırı üretimine neden olduğu düşünülüyor.
Meniere hastalığı belirtileri nelerdir?
- Tinnitus ve tek taraflı işitme kaybı
- Ani ve şiddetli vertigo
- Terleme
- Solgun cilt
- Gözlerde nistagmus
- Beklenmedik ataklar nedeniyle ortaya çıkan depresyon ve anksiyete
- Bulantı ve kusma
Meniere hastalığı tedavisi
Meniere hastalığının henüz kesin bir tedavi yöntemi yok. Hastanın gösterdiği belirtilere göre tedavi özel olarak belirleniyor. Doktorlar, kan dolaşımını teşvik eden infüzyon solüsyonları uygulanmasına ek olarak, bulantı ve kusmayı gidermek için ilaçlar verebilirler. İlaç tedavisinin ardından hastalık genellikle 1 yılda tamamen ortadan kalkar. Meniere hastalığı için kulak burun boğaz uzmanlarına başvurabilirsiniz.