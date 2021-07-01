Menisküs yırtığınız varsa spor yaparken dikkat!

Menisküsün vücuttaki en önemli dokulardan biri olduğunu kaydeden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, menisküs yırtığında erken teşhisin ve tedavinin önemine vurgu yaptı. Doç. Dr. Kocadal, menisküsün hasar görmesi durumunda dizin de büyük ölçüde hasar görebileceğinin altına çizerek, bu problemlerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri de anlattı.

YAŞLILARDA VE GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Menisküs yırtığının sıklıkla sporcularda ve dejenerasyona bağlı olarak yaşlılarda görüldüğünü aktaran Doç. Dr. Kocadal, “Menisküs yırtıkları hem yaşlılarda hem de gençlerde görülebilen yırtıklar. Yaşlılarda sıklıkla dejenerasyonuna, diz ekleminin yıpranmasına bağlı yırtıklar olurken; daha erken yaşlarda bir travma, hastanın belli bir anı işaret ettiği akut yırtıklar şeklinde ortaya çıkıyor. Daha çok sporcularda gözükmekle birlikte, herhangi birinin de yürürken yaşayabileceği bir yaralanma olduğu hatırlanmalı” diye konuştu.

Doç. Dr. Kocadal, menisküs yırtılması durumunda yaşanabilecek şikayetler ve belirtilerle ilgili şunları anlattı:

Sıklıkla menisküs yırtıkları oluşan kişilerde dizde kilitlenme, ağrı, yürüyememe, dizi tam açamama veya kapatamama gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Menisküsler, dizin şok emici amortisörleridir. Eğer bu yapı olmazsa, kıkırdağımız da erken hasar göreceği için dolayısıyla dizlerimizin de erken hasar görmesine neden olur. Dolayısıyla erken teşhis edilip yırtık daha fazla ilerlemeden ve dizde kireçlenme gelişmeden müdahale etmek önem taşıyor.

TEKRARLAMA RİSKİ VAR

Menisküs yırtıklarında öncelikle yırtığın durumunun değerlendirildi tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kocadal, “Yaptığımız değerlendirme sonucunda, yırtık eğer ciddi ve eklem içerisinde açılmışsa o zaman onu alma eğiliminde oluyoruz. Ancak menisküs, çok önemli bir doku olduğu için öncelikli niyetimiz onu dikip tamir etmek oluyor. Dolayısıyla korunabilecek bütün menisküs dokusunu korumaya çalışıyoruz” dedi.

Menisküs yırtıklarının tedaviden sonra da tekrarlama olasılığı bulunduğunu hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, “Yırtık, aynı yerden oluşabileceği gibi farklı bir yerde de gelişebiliyor. Tamir ettikten sonra yaptığımız dikişlerin iflas etmesi gibi problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Ancak yapılan tamirlerin yüzde 70’i başarılı oluyor” diye konuştu.

SPOR YAPILAN ZEMİNE DİKKAT

Doç. Dr. Onur Kocadal, menisküsün hasar görmemesi için alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

Eğer dizde ağrı, takılma, kilitlenme, açamama gibi rahatsızlıklar söz konusuysa, öncelikle hekime başvurulması ve gerekli tedavinin uygulanması çok öneli. Ancak bir diğer önemli nokta ise yırtıkların önlenmesidir. Bunun için de günlük yaşam içinde alınabilecek bazı önlemler var. Bu önlemlerden biri de sporu doğru zeminde yapmak ve egzersize başlamadan önce mutlaka ısınmaktır. Menisküs yırtığı tedavisi yapıldıktan sonra da spora dönmek için çok aceleci davranılmamalı ve vücudu ve diz dinlendirilmeli.

DHA



