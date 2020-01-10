İngiltere’nin ulusal televizyon kanallarında yayınlanan “Love Island” programına çıkan genç ve güzel kadınların düzenli olarak ekranlarda sunduğu kusursuz vücutlardan bıkan menopoz çağındaki beş kadın bir araya gelerek, rakip bir mayo çekimi yapmaya karar verdi.





Kendilerini “Menopausal Love Island” olarak betimleyen grup, yaşıtlarının çoğuna ilham olacak bu çekimden elde edilecek görüntüler ile Macmillan Kanser Desteği adına para toplamayı hedefleniyor.





Ekipteki beş üyeden biri olan Emma Skeates, aldıkları bu kararın arkasında duruyor ve “Genç ya da zayıf olmayabiliriz ama yine de güzel ve klasız” yorumunda bulunuyor.





Menopoza giren birbiriyle arkadaş beş kadın tarafından alışılagelmişin dışına çıkmak ve tabuları yıkmak amacıyla kurulan Menopausal Love Island grubu, “değişime” karşı savaşlarının sırlarını sosyal medya üzerinden herkese örnek olması adına sık sık paylaşıyor.









Gelin, bu son derece güçlü ve genç ruhlu beş güzeli tanıyalım:









• Triatlet

2017'de menopoza girmesiyle üç çocuk annesi 60 yaşındaki Lucy Pitts, hayatını hareketli tutabilmek için koşmaya başladı ve 750 m yüzme, 5 km koşma ve 20 km bisiklete binme triatlonlarında rol aldı.





Lucy, menopoz sonrası yeni yaşamı için şunları söyledi: “Kendimi son derece hareketsiz hissetmeye başlamıştım. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsızlık duyuyordum. Daha sonra benimle aynı yaşlarda bir arkadaşım içinde bulunduğum durumdan çıkmam için triatlon yapmamı önerdi ve şimdi olimpiyatlara hazırlanıyorum.”









• Vegan

52 yaşındaki Fiona Smithers Green, menopoz semptomlarıyla savaşmak için bitkisel yiyecekleri kullanıyor.

Vegan olmak, menopoz ve hormon replasman tedavisinin etik kurallarına aykırıdır, çünkü menopoz çağındaki bir vücudun kan üretim eksikliğini gidermesi gerektiği söylenir, haliyle bunu da bitkiler tek başına karşılayamaz.





Belirli bir yaştan sonra vücutta gerçekleşen bu değişiklik sırasında düşebilecek enerji seviyelerini yükseltmek için ek olarak şeker ve gıda gerekir. Ancak bu durum, sanırım Fiona için tam olarak aynı değil!





Bir çocuk annesi Fiona, yeni hayatı hakkında “Bazı geceler rahat uyuyamıyorum ve hafızam korkunç. Bazen kendime listeler yazıyorum ama neden yazdığımı bile hatırlayamıyorum! Her zaman kısa boylu ve minyon biri oldum ama vegan beslendiğim için menopoz sonrası ilginç bir şekilde belim kalınlaştı. Yine de bitkisel yiyecekler tüketmekten vazgeçmedim ancak hayatımın yeni sürecinde gelişen unutkanlığıma bir çözüm bulmalıydım, bu yüzden çareyi ara ara hindi eti yemekte buldum. Böylece şimdi kendimi daha iyi hissediyorum”, açıklamalarında bulundu.









• Pozitif düşünür





Macmillan Kanser Desteği’ne bağış toplama fikri, ekibin 51 yaşındaki iyilikseveri ve pozitif düşünürü Emma Skeates’ten geldi.





Emma'nın rahmi 43 yaşında çıkarıldı ve o, bu yaşından itibaren doğrudan menopoza girmiş oldu.





Durumundan ansızın endişe duymaya başladı ve hormon replasman tedavisini kendisine kurtarıcı bir lütuf olarak gördü.





Emma, hayatını yeniden düzene koymak ve eskisi gibi dinç kalmak istiyordu. Bu yüzden sosyal medyaya atıldı ve başından geçen komik hikayeleri paylaşmak için “Menopozlu Anneler” adlı bir Facebook sayfası kurdu.





Emma’nın yaşıtları için kurduğu sayfada şöyle yazıyor: “Ya oturup ağlayalım ya da her şey için kıkırdayalım!”









• Sağlık dengeleyici

Uzun yıllardır emlakçılık işi ile uğraşan Nichola Perrin, şuan 50 yaşında. Menopoza 40'lı yaşlarının başında merhaba diyen üç çocuk annesi Nichola, semptomların en kötülerinden sağlıklı bir yaşam tarzı ile kurtuldu.





“Çok ağrı çektim ve vajinam son zamanlarda çok kanamıştı. Doktor östrojen seviyelerimin ciddi oranda düştüğünü, ancak büyük ve dayanılmaz semptomlarım olmadığını söyledi. Menopozdan beri haftada üç kez egzersiz yapıyorum ve kişisel antrenörüm var. Ayrıca sık ama sağlıklı yiyorum” yorumlarında bulunuyor, Nichola Perrin.





• Kenevir tohumu yağının mucidi

Bundan üç yıl önce menopoza yakalanan 50 yaşındaki Lucy White Simpson, menopoza girdiği günden bu yana kenevir tohumu yağının kendisinin kurtarıcısı olduğunu söylüyor.





Bahçıvanlıkla uğraşan Lucy, menopoza girdiği aynı yıl böbrek kanserinden ölen kendisinden yaşça küçük eşini kaybettiğinde, çağının semptomlarını ağır olarak yaşadı. Çünkü eşi ile ölmeden henüz dokuz gün önce evlenmişti.





Diğer Menopausal Love Island kızları ile bir araya geldikten sonra hayatı değişen ve acısından sonra kendine yeni bir yol çizen Lucy, vücuduna her gün 15 damla kenevir yağı sürmeye başladı. Bu şekilde menopoz ve hormon replasman tedavisine dahil olmadan sağlıklı yaşamına devam edebildiğini belirtti.





Lucy White Simpson, “Tüm dünyada kadınların ultra ince ve muhteşem olmaları gerektiği düşüncesi ve 50. yaşlarına geldiklerinde görünmez olmaları gerektiği fikrinden bıktım. Biz kadınlar, kaç yaşımıza gelirsek gelelim ön planda olmaya devam edeceğiz.” görüşlerini savunuyor.