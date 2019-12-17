Menopoz kadınları fiziksel ve psikolojik olarak etkiliyor

Menopoz, ortalama 45-55 yaşları arasında, düzensiz adet kanamaları ile başlayan ve adetin tamamen kesilmesiyle sona eren, kadın hayatındaki doğal bir dönem. Menopoza geçiş döneminde östrojen eksikliği semptomları ile birlikte, düzensiz kanamalar, gebe kalamama, kardiyovasküler hastalıkların görülme riskinde artış ve kemik erimesinin hızlanması ile kadınlar, fiziksel olduğu kadar sosyal ve psikolojik yönlerden de yoğun olarak etkilendikleri bir döneme giriyor.

Menopoz kadınları fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkiler

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, menopoz ve menopoz öncesi 1-2 yılda hastalarda, birtakım fizyolojik değişiklikler, istenmeyen ve rahatsız edici belirtilerin olduğunu belirterek, bu dönemde düzensiz adet kanamaları, sıcak basmaları, çarpıntılar, aşırı terleme, uykusuzluk ve gece terlemeleri, mide-bağırsak rahatsızlıkları, karıncalanmaların olabileceğini, östrojen hormonu eksikliği nedeniyle vajinal ve üriner organlarda kurumalar görüldüğünü ifade etti.

Menopozun istenmeyen bulgularına en etkili tedavi hormon alımıdır

Dr. Gökosmanoğlu, "Menopozun istenmeyen bulgularına en etkili tedavi hormon alımıdır. Kadınlarda doğal östrojen içeren besin destek preparatları, özellikle hormona bağlı kanser, damar tıkanıklıkları riski olan kadınlarda önerilmez. Menopoz şikayetlerinin kontrolünde diğer bitki ve vitaminlerin kullanımı ile ilgili öneri yoktur. Eğer doğal hormon kullanılacaksa soya kullanımı destek şeklinde değil de soyalı yiyeceklerin yenmesi şeklinde olabilir" diye konuştu. Menopozda hızlı kemik erimesine ve kırklara dikkat Menopoz döneminde hızlı bir kemik erimesi olduğunu belirten Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, kemik erimesi sonucu bel, kalça ve ön kolda kırıklar olabileceğini belirtti.

Kemiklerde erime ve kırık riskinde artış

Aslında 20 yaşından sonra kemik erimesi başladığını, menopoz dönemine kadar çok önemli bir erime olmadığını söyledi. Menopozdan 1 yıl önce, menopozdan 2 yıl sonra hormon eksikliği ile beraber hızlanmış kemik yoğunluğunda azalma, erime ve kırık riskinde artış olduğunun altını çizen Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, bu dönemde tedavi alınmazsa, boyda kısalma, belde öne ve yanlara eğilme, boyunda çökme, kemiklerde kırıklar olabileceğini vurguladı.

Batı toplumu kadınlarının ileri yaşlarda bile dik durabilmelerinin, vücutlarında şekil bozuklukları olmamasının bu dönemde alınan hormonal tedaviler, vitamin destekleri ve spor ile mümkün olduğunu belirten Dr. Gökosmanoğlu, "Kadınlarda menopoz döneminde uygulanan hormon tedavisi kemik erime hızını azaltmada yardımcı olmaktadır. Kadınlarda kemik kitlesini korumak ve kırıkları önlemek için egzersiz yapılmalı, yeterli kalsiyum ve vitamin D alınmalı, sigara bırakılmalı, düşmeleri önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalıdır. Kemik erime tedavilerini (bifosfonatlar gibi) kullanamayan veya yan etki oluşturan osteoporotik kırık riski yüksek kadınlarda, hormon tedavisi uygulanabilir" şeklinde konuştu.

İHA