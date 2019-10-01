Menopoz yorganı geliyor

Menopoza giren kadınlar ile eşleri arasında gece yatakta ısı tartışmaları yaşanması tüm dünyada ‘olağan’ bir durum olarak karşılanıyor. Menopoz nedeniyle vücut ısısı artan kadınlar gece daha serin ortamda yatmak isterken erkekler de ısınmak için sıcak olmasını istiyor.

İngiliz nevresim firması Nanu, bu durumla başa çıkabilmek için özel bir yorgan üretti. Yorganın yarısı kullanıcıyı soğuktan korurken diğer yarısı üzerindeki ‘hava alan’ mini delikleri sayesinde daha serin oluyor.

Yorganın fiyatı ise 65 sterlin (450 lira).