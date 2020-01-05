Menopoza giren kadınlar hamile kalabilir mi?

Sıcak basmaları ve adet dönemlerinizde düzensizlik olsa bile menopoza giren kadınların hamile kalmayacağı anlamına gelmez. Bu geçiş dönemi bir zamanlar olduğundan çok daha az doğurgan olduğunuz anlamına gelir. “Menopoz” kelimesi genellikle ilk belirtilerinizi takip eden yaşam süresini tanımlamak için kullanılır, ancak bundan daha fazlası vardır. Menopoz bir gecede olmaz.

Menopoz döneminin başlarından itibaren 1 yıl geçmeden tam olarak menopoza girmiş sayılmazsınız. Postmenopozal yani menopoz sonrasında, hormon seviyelerinin değişmesiyle birlikte yumurtalıklarınız fazla yumurta bırakmayacak kadar değişir. Bu süreç tamamlandığında artık doğal olarak hamile kalamazsınız.

Perimenopoz nedir? Belirtileri nelerdir?

Menopoz, kadının yumurtlama fonksiyonunun kalıcı kaybıyla ortaya çıkan, adet kanamalarının tamamen sona ermesi halidir. Başka bir neden olmaksızın bir yıl süresince adet görmeyen kadının menopoza girdiği söylenebilir. Kadının hormonal, biyolojik bir takım değişiklikler yaşadığı, bunların sonucunda da menopoz belirtilerinin gözlendiği dönem ise perimenopoz olarak adlandırılır. Perimenopoz, 6 ay da sürebilir, 5-6 yıla kadar da uzayabilir. Belirtilerin başlamasından tam menopoza kadar geçecek süreyi söyleyebilmek mümkün değildir.

Perimenopoz dönemi kadının yumurtalıklarının iki temel kadınlık hormonu olan estrojen ve progesteron üretiminin yavaş yavaş azalmaya başladığı dönemdir. Bazı kadınlar herhangi bir belirti yaşamazken, her dört kadından üçü bazı belirtiler yaşar. En sık görülenler arasında düzensiz adet kanamaları, ateş basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları, ani duygu durum değişiklikleri, libidoda azalma, kilo almaya yatkınlık, konsantrasyon güçlüğü, vajinal kuruluk hissi sayılabilir.

Doğurganlığınız azalsa da, hala gebe kalabilirsiniz. Hamile kalmak istemiyorsanız, perimenopoz boyunca doğum kontrolünü kullanmanız gerekir. Bu aşama birkaç yıl sürebilir.

Menopoz nedir? Belirtileri nelerdir?

Perimenopoz sırasında dönemleriniz durmuş gibi görünebilir, ancak daha sonra tekrar başlarlar. Bu birçok kez olabilir. Son adet döneminizden bu yana bir yıl geçtiyse, menopoza girmiş sayılırsınız. Çoğu kadın için bu, ortalama yaş 51 olan 40 ve 55 yaşları arasında bir yaş aralığında gerçekleşir. Menopoza girdikten sonra, LH ve FSH seviyeleriniz yüksek kalır ve östrojen ve progesteron seviyeleriniz düşük kalır. Artık yumurtlamıyorsunuz.

Menopoz sonrası dönemde kadınlar hamile kalır mı?

Postmenopozal olduğunuzda, hormon seviyeniz bir daha asla yumurtlama ve hamilelik için uygun aralıkta olmayacak anlamına gelir. Bu dönemde doğum kontrolü artık gerekli değildir.