İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Salgının başladığı günden beri yaklaşık 3.3 milyon kişinin hayatına mal olan virüs dünya genelinde 160 milyona yakın kişiye bulaştı. Salgının kontrol altında alınması için en önemli silah olarak lanse edilen aşılar hayatımıza girdi. Ancak aşılar ile ilgili de pek çok soru mevcut.

O sorulardan bir tanesi de anne adaylarının sıkça dile getirdiği 'anne adayları Kovid-19 aşısı olabilir mi' sorusuydu. Anne adaylarının çocukları için risk teşkil edip etmediğini merak ettiği Kovid-19 aşıları ile ilgili sorunun cevabı İngiltere'den geldi.

Kraliyet Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği Başkan Yardımcısı Dr Pat O’Brien, Kovid-19 aşısının anne adayları veya bebekler için risk teşkil ettiğini gösteren bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aşının hayvanlar üzerindeki ilk çalışmaları da hamilelikle ilgili herhangi bir sorun olmadığını gösterdi.

Kovid-19'a yakalanan hamile kadınlar için erken doğum olasılığının daha yüksek olduğunun altını çizen uzmanlar, her beş hamile hastadan birinin aşı olma konusunda tereddüt ettiğini söylüyor.

Bu duruma dikkat çeken bir uzman Daily Mail'e yaptığı açıklamada 'erken doğum riskindeki azalmak için aşı bebeğiniz için yapabileceğiniz en iyi şey. Öyleyse neden bu kadar endişeleniyorsun?' dedi.

2020'nin Kasım ayında Pfizer, geliştirdiği aşısının Kovid-19'a karşı etkili olduğunu açıklayan ilk şirket oldu, ancak şirket henüz hamile kadınlar üzerinde test edilmediğini de söyledi.

Şirketin bu açıklamalarına açıklık getiren O'Brien 'Bu, aşı denemeleri için tamamen normaldir' dedi. O'Brien sözlerini şöyle sürdürdü; 'Geleneksel olarak, hamile kadınlar bir önlem olarak bu çalışmalardan hariç tutulur.'

Aşılamada lider konumunda bulunan ve kısıtlamaları kaldıran İsrail hamile kadınlara aşı önceliği tanımıştı.

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