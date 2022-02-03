Merakla beklenen Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu
Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı ve yeni afişi yayınlanan Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu.
03 Şubat 2022, Perşembe 23:33 Son Güncelleme:
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Bergen filminin vizyon tarihi 4 Mart 2022 olarak açıklandı.
Bergen filmi, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.
Yapımcılığını ve Yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı Film, Danışman Kadrosu ile de dikkat çekiyor.
Tuğrul Eryılmaz, Nida Karabol, Meral Özbek, Murat Özyaşar Yavuz Ekinci, Cemal Dindar ve Murat Meriç gibi her biri kendi alanında başarılı isimler kadroda yer alıyor.
Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.