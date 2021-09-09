Merakla beklenen 'İstanbul Tiyatro Festivali' başlıyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "25. İstanbul Tiyatro Festivali", bu yıl "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla 22 Ekim ve 20 Kasım tarihleri arasında tiyatro severlerle buluşacak.

Festivalde, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İNTERNET ÜZERİNDEN İZLEME ŞANSI

25 ulusal ve uluslararası tiyatronun bir bölümü Tüm Türkiye'den çevrimiçi olarak izlenebilirken, bir bölümü ise canlı olarak sahnelenecek. Festival kapsamında gösterim yapacak İstanbul'daki tiyatrolar şöyle;

Alan Kadıköy,

Atlas 1948 Sineması,

Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne,

Duru Ataşehir,

Moda Sahnesi,

Caddebostan Kültür Merkezi,

Müze Gazhane,

Yapı Kredi bomontiada

Zorlu PSM'de

Uluslararası yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfının desteğiyle yurtdışından 11 fiziki ve çevrim içi yapımı da tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak.

Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.

Festivale ilişkin yapılan çevrim içi tanıtım toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "1989'dan bu yana düzenlediğimiz 24 festivalde olduğu gibi yine gösterileri ve yan etkinlikleriyle çok yönlü bir şenlik hazırladık. Bir yandan sahnelerde buluşuyor, bir yandan da çevrimiçi gösterimlerle dünyadan farklı örnekleri izleyicilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Festivalimizin tanıtımlarında göreceğiniz 'bu zamanda tiyatro' sloganı, tüm dünyanın altüst olduğu bu dönemde tiyatronun bizi nasıl birleştirdiğini, nasıl değiştirdiğini, bize nasıl nefes aldırdığını hatırlatıyor." diye konuştu.

"7'Sİ ÇEVRİMİÇİ 11 YAPIM YER ALIYOR"

Toplantıda festivalin programını açıklayan İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz da şunları kaydetti:

"İstanbul Tiyatro Festivali pandeminin en ağır yaşandığı 2020'de umut etmenin önemiyle festivali karma bir programla gerçekleştirmişti. Bu yıl da kimi belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle festival programını yine hem fiziksel hem de çevrim içi tiyatro, dans, performans gösterilerinin yer aldığı karma bir kurgu ile hazırladık. Geçtiğimiz festivalde edindiğimiz deneyim bu yılın programını hazırlarken bize yol gösterdi. 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programında yurt dışından 3'ü fiziksel, biri ekran gösterimi ve 7'si çevrim içi olmak üzere 11 yapım yer alıyor. Yerli yapımlar ise ağırlıklı olarak fiziksel mekanlarda sahnelenecek. Bu zorlu zamanda tiyatronun nefes aldıracağına inancımız çok güçlü. Umudumuz ise bu zorlu süreci göğüslememizde en önemli desteğimiz."

Toplantıda ayrıca festivalin sponsorluğu adına Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu da bir konuşma yaptı.

Festivalin onur ödülleri Ayşegül Yüksel ve Pippo Delbono'ya verilecek

İtalyan yazar, oyuncu ve yönetmen Pippo Delbono ise ödülünü 4 Kasım'da Zorlu PSM'de ENKA Vakfı desteğiyle sahnelenecek "Neşe" oyununun ardından alacak.

İŞTE FESTİVAL PROGRAMI

25. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl fiziki yapımlardan çevrim içi gösterimlere, kulak tiyatrosundan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak.

Festivalde 10 yerli yapım, ilk defa İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları da "Vişne Bahçesi"nin İstanbul prömiyerini festivalde yapacak. Yerli programda bu yıl ayrıca çevrim içi olarak dinlenebilecek üç kulak tiyatrosu yer alıyor.

Hollanda, Fransa ve İtalya'dan büyük övgü toplayan 3 uluslararası prodüksiyonun yanı sıra çevrim içi izlenebilecek 7 yabancı yapımın da bulunduğu festivalde Fransa'dan konuk olan dans gösterisi "Waterfloor", Müze Gazhane'de ücretsiz izlenebilecek.

İngiliz yönetmen Robert Icke'nin imzasını taşıyan "Oedipus" ise Atlas 1948 Sineması perdesinden yapılacak özel bir gösterim ile gerçekleştirilecek.

"Hollanda Seçkisi"yle güncel Hollanda tiyatrosu festivale konuk oluyor

İstanbul Tiyatro Festivali, Hollanda Konsolosluğu'yla 2020 yılında başlattığı iş birliğine bu yıl da devam ediyor ve Hollanda'dan üç yapımlık bir seçki sunuyor. Festivaldeki tüm uluslararası yapımların gösteri sponsoru olan ENKA Vakfının desteğiyle sahnelenecek "Medea", "Oedipus" ve "Alice" oyunlarına Hollanda Performans Sanatları Fonu katkı sunuyor.

Ödüllü oyun "Medea", fiziksel olarak 17 ve 18 Kasım'da Zorlu PSM'de izlenebilecek. Hans Kesting'in rol aldığı "Oedipus"un gösterimi de 6 Kasım'da 14.00 ve 20.00 seanslarıyla Atlas 1948 Sineması perdesinde yapılacak.

Tamamen çocuklar için prodüksiyonlar üreten Hollandalı dans topluluğu de Stilte'nin "Alice isimli dans gösterisi ise, çevrim içi olarak "passostudio.com" adresinden seyredilebilecek. "Hollanda Seçkisi teması altında ayrıca Hollandalı bir yazarın oyunu Türkçeye çevrilecek ve oyun okuma tiyatrosu olarak sahnelenecek.

RUSYA'DAN ÜÇ OYUN

Golden Mask Festivali, Rusya'dan üç çevrim içi oyunla festivalde yer alacak

İstanbul Tiyatro Festivali'nin 2018'de Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan iş birliği bu yıl festivalin çevrim içi programına dahil edilen üç yapımla sürüyor. "Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları", 22 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında tüm diğer çevrim içi gösterilerle birlikte "passostudio.com" adresinde izlenebilecek.

Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri olarak tamamı kadınlar tarafından yönetilen oyunların bir araya geldiği, sanat alanında kadın üretimini daha da görünür kılmayı amaçlayan "Bu İşte Bir Kadın Var" başlıklı bölüm hazırlandı.

Festival programının tüm ayrıntıları "https://tiyatro.iksv.org/tr/program" adresinden öğrenilebilir.