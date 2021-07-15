Karadeniz'in hüznünü ve coşkusunu eserlerine yansıtan Aydoğan Topal, daha önce “Heyyamo” ve “Kuzey” albümleriyle müzikseverlerle buluştu. 2019 yılında “Unutamam Seni” adlı ilk teklisini çıkaran genç sanatçı, şimdi de “Tut Elimden” teklisiyle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Söz ve müziği Cemil Aydemir’e ait olan eserin düzenlemelerini, mix ve masteringini Akmal Azimov, klip yönetmenliğini de Enes Bilal Taşçı üstlendi.

Aydoğan Topal'ın “Tut Elimden” teklisi, 9 Temmuz’dan itibaren tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.



