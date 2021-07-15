Kültür & Sanat Merakla bekleniyordu! 'Tut Elimden'le döndü!

Merakla bekleniyordu! 'Tut Elimden'le döndü!

Kültür & Sanat

Merakla bekleniyordu! 'Tut Elimden'le döndü!

Karadeniz’in müzik dünyasına kazandırdığı isimlerden Aydoğan Topal’ın “Tut Elimden” adlı yeni teklisi ve klibi yayınlandı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 09:01 Son Güncelleme:
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Karadeniz'in hüznünü ve coşkusunu eserlerine yansıtan Aydoğan Topal, daha önce “Heyyamo” ve “Kuzey” albümleriyle müzikseverlerle buluştu. 2019 yılında “Unutamam Seni” adlı ilk teklisini çıkaran genç sanatçı, şimdi de “Tut Elimden” teklisiyle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Söz ve müziği Cemil Aydemir’e ait olan eserin düzenlemelerini, mix ve masteringini Akmal Azimov, klip yönetmenliğini de Enes Bilal Taşçı üstlendi.

Aydoğan Topal'ın “Tut Elimden” teklisi, 9 Temmuz’dan itibaren tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.


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