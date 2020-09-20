Meral Akşener 1289 oyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek aday olarak girdiği partisinin Ankara'daki kurultayında bir kez daha genel başkan seçildi.
20 Eylül 2020, Pazar 14:54 Son Güncelleme:
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Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı.
Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.
Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.
İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.
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