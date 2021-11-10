Siyaset Meral Akşener, büyükelçilerle görüştü

Meral Akşener, büyükelçilerle görüştü

Siyaset

Meral Akşener, büyükelçilerle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

10 Kasım 2021, Çarşamba 15:35 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi. AB Rezidansı'nda gerçekleşen toplantıda, Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



DHA

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