Meral Akşener: İktidarın Ukrayna’ya SİHA satışı olumlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“(Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’nun bulunamaması) Genç bir üniversiteli kadın, 2 yıldır kayıpsa, bu memlekette kadınlar güvende diyemeyiz. Ve şayet kadınları koruyamazsak, hiçbirimiz memlekette huzurla yaşayamayız. Bu vesileyle buradan Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı’nı, göreve çağırmak istiyorum.

‘KÂBUS GEÇÇEK’

Tarkan bir şarkı çıkardı. Ama nedense bu şarkı, bazılarına çok ağır geldi. Şarkıda küfür yok. Hakaret yok. Umut var. Herkes, sanatını icra etmekte özgürdür. Size düşen, aynı rahmetli Özal, Demirel gibi, onlara saygı göstermektir. İYİ Parti yetkiyi aldığında, bu kâbus elbette ‘geççek’.

RUSYA İLHAK ETTİĞİ KIRIM'DAN ÇEKİLMELİDİR

Donbas ve Lugansk’ın, Ukrayna’dan koparılmak istenmesi, Rusya’nın genişleme stratejisinin bir sonucudur. Ülkemize kaçınılmaz olarak yansımaları olacaktır. Bir ülkenin egemenlik sahasının, başka bir egemen devlet tarafından ihlal edilmesine karşıyız. Rusya ilhak ettiği Kırım’dan çekilmelidir. Rusya’yı, askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. İktidarın, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satışına devam etmesi kararını, olumlu buluyoruz.”

İSTANBUL, ANKARA NE OLACAKTI?

İYİ Parti Lideri Akşener, grup toplantısında partisinin Türk siyasetindeki taşları yerinden oynattığını söylerken “Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı” diye sordu.







