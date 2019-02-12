Meral Akşener İYİ Parti grubunda konuştu

İşte Akşener’in sözlerinden satır başları:

Kardeşlerim dün akşam İstanbul’dan gelen haber hepimizi derin bir hüzne soktu. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Son dönemde helikopter kazaları dikkat çekiyor. Gereken incelemenin yapılacağını düşünüyorum.

Binlerce kuş, anka kuşunu görebilmek için 7 tehlikeli vadinin üzerinden geçerler. Bu vadileri görebilmek için 30 kuş ulaşabilmiştir. Tüm bu tuzaklara düşmeden geçenlere anka kuşu denir. Hatta bunlara ‘zümrüd-ü anka kuşu’ denir. İşte İYİ Parti de bu yoldadır.

"Ya ben İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni" diyen Fatih gibi kararlı olacağız.

Değerli kardeşlerim kim ne derse desin biz iyi konuşmaya devam edeceğiz. Kimseyi kırmadan doğru gördüğümüz yolu önermeye devam edeceğiz. Hislerimiz bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli. Birbirimizi anlamak için adımlar atarsak sorunların çözümü olacaktır.

Milletimizin en büyük sorunu pahalılık. Fırsatçıların tepesine çökün diyoruz. Sürekli şikayet ediyorlar. Orası şikayet makamı değil.

Sebze ve meyvenin fiyatı taşıma yüzünden artıyormuş. Nakliye fiyatlar için elbette bir kalemdir. Ama daha önceden de bir yerden başka bir yere taşınıyordu. Fiyat artışı taşımadan geliyor ama bunu düzeltmek için tek bir adım yok. Nakliyede iş mazotla bitmiyor. Pahalı mazotu aldı ama daha 380 lira da köprülere para verecek. Hangi müteahhittin yaptığı köprüden geçmek istiyorsan geç. 5 ünlü müteahhit.

Günlük müdahalelerle çözüm olmaz, yapısal reformlar yapın dedik, kulak asmadınız. Bunları yapmadıkça mutfaktaki yangın sönmez. Aklınızı fikrinizi beton ekonomisine bağladınız. Suçu bakkala, markete atıyorsunuz. Şimdi de nakliyeciye atıyorsunuz. Suçlu sizsiniz.

Yanlarında akrabalarının değil işine sadık, ehli insanlar olmalı. İYİ Parti’de ehil kadrolar var çok şükür. Planlarımız hazır. Her sektörü teker teker ayağa kaldıracağız. Aramızda kalsın milletimiz farkında, sandığı bekliyor.

Gene söylüyorum aramızda kalsın koltukların bekası tehlikede değil. Biz ‘iyi’ belediyecilik yapacağız. Belediyeyi kazandığımızda 5 yıl boyunca adım adım ne yapacağımız belli. Birçok konuda çözümlerimiz belli.

Tokat Belediye Başkan adayımız, Hüseyin Yarıca. Bakın buradan ilan ediyorum İYİ Parti belediyelerinde, benim vatandaşım Türkiye Vatandaşı kimlik kartını çıkardığında hakkı olan tüm hizmetleri alacak. Bu kimlik kartı ortak tapu senedidir.

Altını önemle çizmek istediğim bir konu daha var. İyi başkan ne yapmaz. ‘lüks ve şatafat içinde’ yaşamaz. Personel alımlarında hısım-akraba aramaz. Dini inançlarını siyaset malzemesi yapmaz. Hayvan haklarını ihlal etmez. Kimseyi küçümsemez. Cukkayı dolduran yatırımlar yapmaz. Bunlar sadece özeti.

Bu kentleri nasıl bu hale getirdiniz. Kendiniz söylüyorsunuz, bu kentlere nasıl ihanet ettik diye.

İkinci bir husus vergiler. Siz geldiğinizde 60 milyar vergi toplanıyordu, şimdi 720 milyar vergi toplanıyor. Borç harç 600 milyar dolar para girdi, nereye gitti bu paralar.

Benim soframa gelen ürünün fiyatı düşmüyorsa bunun bir nedeni var. Fiyatlar almış başını gidiyor.

HDP Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır. Görevi de onların ittifakına alt yapı hazırlamaktır.

Doğu Türkistan için bizden başka ses çıkaran yok. Evlere Çinli erkekler yerleştiriliyor. İnsan utanır be… Ama Çin’den gelecek üç kuruş para için ses çıkarmıyorlar.

28 Şubat’ta tanklara boyun eğmeyenleri çöp kamyonlarıyla durduracaklarını sandılar. Biz kimseye kolay bir zafer vaat etmiyoruz. Bir kere karar verirsek, ölsek bile yolumuzdan dönmeyiz.

Millet bizden hizmet bekler, Allah’a emanet olun.