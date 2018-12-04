Meral Akşener İYİ Parti'nin adaylarını açıkladı

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin adaylarını açıkladı. İYİ Parti'nin Mersin adayı MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz oldu.

04 Aralık 2018, Salı 10:36 Son Güncelleme:
A A
Meral Akşener İYİ Parti'nin adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında Mersin, Afyonkarahisar, Niğde, Isparta, Elazığ belediye başkan adaylarını açıkladı. 

İŞTE ADAYLAR...

Mersin’e mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Afyonkarahisar’a Mahmut Koçak, Isparta’ya Gökmen Gökmenoğlu, Niğde’ye Mümin İnan, Elazığ’a Ali Şekerdağ aday gösterildi.

KOCAMAZ'A ROZET

Akşener, MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a İYİ Parti rozeti taktı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.