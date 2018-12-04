Meral Akşener İYİ Parti'nin adaylarını açıkladı
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin adaylarını açıkladı. İYİ Parti'nin Mersin adayı MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında Mersin, Afyonkarahisar, Niğde, Isparta, Elazığ belediye başkan adaylarını açıkladı.
İŞTE ADAYLAR...
Mersin’e mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Afyonkarahisar’a Mahmut Koçak, Isparta’ya Gökmen Gökmenoğlu, Niğde’ye Mümin İnan, Elazığ’a Ali Şekerdağ aday gösterildi.
KOCAMAZ'A ROZET
Akşener, MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a İYİ Parti rozeti taktı.