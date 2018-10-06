İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Doğru bir karar

Meral Akşener, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Elazığ Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'li şirket McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti alınmayacağına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. İlk bu tavra, hizmet alımına karşı çıkan siyasi parti biziz. Dolayısıyla uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"BUNU ÇOK MANİDAR BULUYORUM"

Evinin önündeki protestolarla ilgili soruya ilişkin de Akşener, "Hep kadın kimliğim üzerinde tartışıldı konu ama esas konu o değil. Türkiye çok sert siyasi polemiklerin çok partili sisteme geçildiğinden itibaren yaşandığı bir ülkedir. Siyasi tarih okumuş bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Ta rahmetli İsmet İnönü ile Celal Bayar'ın polemiklerinden yola çıkarak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum." ifadelerini kullandı. "Bu arada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin ve İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." diyen Akşener, şöyle devam etti: "Ben evimin önüne gönderilen o insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. O gönderen iradedir esasında sorgulanması gereken. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir ülke. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Yani bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılması... Onu kamuoyunun dikkatine bırakıyorum."

"DOĞRU BİR KARAR"

Akşener, "MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın görevden alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Doğru bir karar." dedi. Sol ayağındaki sargının sorulması üzerine ise Akşener, "Hem bir sinir alındı ayağımdan hem de bir çivi çakıldı. Öyle diyorum ben adına. İyileşiyorum. Yavaş yavaş bu aparatı da atacağım." diye konuştu. Akşener "Rahatsızlığınız neydi?" sorusunu da "Ağrı. Dayanılmayacak ağrılarım vardı ayağımla ilgili." diye cevapladı. Açıklamanın ardından Akşener, tanıtım ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.