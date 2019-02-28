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Meral Akşener ve Kocamaz'dan son dakika Mersin açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı 'geç başvuru' nedeniyle kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, partinin yeni Belediye Başkan Adayı ile ilgili açıklamada bulundu

28 Şubat 2019, Perşembe 11:46 Son Güncelleme:
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Meral Akşener ve Kocamaz'dan son dakika Mersin açıklaması

Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." açıklamasını yaptı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Burhanettin Kocamaz, "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum." ifadelerini kullanarak İYİ Parti'nin Mersin adayını açıkladı


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