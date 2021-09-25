Meral Akşener’den dikkat çeken çıkış: Başbakanlığa talibim!

‘Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ sorusunda öne çıkan isimlerden birisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Ancak Akşener bunun tersi bir açıklama yapıp aday olmayacağını söyledi. Bunun üzerine gözler adaylığı konuşulan diğer isimlere çevrildi.

Akşener o isimlere bakışını açıkladı: Ne sayın İmamoğlu'nun ne sayın Mansur Yavaş'ın ne sayın Kılıçdaroğlu'nun ne de sayın nokta nokta her hangi bir arkadaşın adaylığına yönelik bir itirazım yok. Bravo olsunlar gibi bir durumum da yok.

"SEMBOLİK VE BİRLEŞTİRİCİ OLACAK"

Akşener, Halk TV'de konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin vasıfları üzerine yaptığı tarife katıldığını söyledi. Kendi iktidarlarında getirecekleri parlamenter sistemle Cumhurbaşkanı'nın sembolik ve birleştirici olacağının altını çizdi.

"EKREM BEY VEYA MANSUR BEY ŞUNU BİLECEK..."

Olası adaylar İmamoğlu ve Yavaş'a mesajı vardı: Kime ne alacaksak gidebiliriz. Ben belediye başkanlarının şöyle olması böyle olması görev amiri ben değilim. Sonuçta CHP'nin listesinden aday oldu ve kazandı bu arkadaşlarımız. Ekrem Bey veya Mansur Bey veya bir başkası şunu bilecek Tayyip Bey'in yerine seçilmiyorlar. Partili Cumhurbaşkanı seçilmiyorlar.

"HDP, LEGAL VE HUKUKİDİR"

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "HDP, meşru organdır" sözlerinin ardından HDP'ye bakışına da değindi: HDP şu anda Meclis'te temsil edilen insanların oy verdiği Meclis'te varlığını sürdüren bir parti. An itibarıyla legal ve hukukidir. Hukuk karşısında meşrudur.