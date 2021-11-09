Siyaset Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Siyaset

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den açıklama geldi. Akşener açıklamasında ‘hislerine yenik düştü. Elbette bunu maruz görecek değiliz' dedi.

09 Kasım 2021, Salı 10:22 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener açıklamasında 'Lütfü Türkkan bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına hem de kadın genel başkanına, ağıza alınmayacak küfürler hakaretler etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa, koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu maruz görecek değiliz' ifadelerini kullandı.



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