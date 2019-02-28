Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." açıklamasını yaptı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Burhanettin Kocamaz, "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum." ifadelerini kullanarak İYİ Parti'nin Mersin adayını açıkladı



