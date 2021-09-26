Siyasette Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım" sözlerinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçadaroğlu'ndan da açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu, ittifak içinde genel başkanların farklı söylem kullanabileceğini söyledi. Kılıçadraoğlu, "Hedef odaklı beraberlik sonuç alacak" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı dışındaki partilerle 'görüşme' açıklamaları da dikkat çekti.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in 'Başbakanlığa talibim' şeklindeki sözleri gündemdeyken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hedef odaklı beraberlik sonuç alacak' mesajı geldi. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, hem Millet İttifakı üyeleriyle hem ittifak dışı muhalefet partileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Gerek Sayın Akşener'le gerek Millet İttifakı'nın öteki bileşenleriyle gerekse ittifak dışındaki muhalefet partileriyle yeni iktidar hedefli, temel çözüm yöntemleriyle ilgili sürekli görüşüyoruz. Bunlar kamuoyu önünde ya da ayrıca oluyor. Hem genel başkanlar hem genel başkan yardımcıları düzeyinde." dedi.

"BUNU SÖYLEME ŞEKLİ DEĞİŞİK OLABİLİR"

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin sayısının artabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hedef odaklı beraberliğin sonuç alacağını ancak her partiler arasında söylem değişikliği olabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphe yok. Bunu söyleme şekli değişik olabilir. Ben 'Dostlarımızla geleceğiz' diyorum; Meral Hanım, '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak." diyor." ifadlerini kullandı.

HDP AÇIKLAMASI: AYRINTILARIYLA İLGİLENMİYORUM

HDP'nin ittifak bağlamında farklı bir siyaset yürüttüğünü işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bağımsız olarak seçime girmekten yana oldukları anlaşılıyor, bu yöndeki düşüncelerinin ayrıntılarıyla hiç ilgilenmiyorum." dedi.