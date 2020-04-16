Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'in 20 yıllık yardımcısının corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Test sonucu sonrası evinde kendini karantinaya alan Meral Akşener'in eşi ve oğlu Covid-19 testi yaptırmıştı.

Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.

Hürriyet





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