Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
26 Ocak 2022, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
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Akşener sosyal medya paylaşımında, ''Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.'' dedi.
https://twitter.com/meral_aksener/status/1486399986753576967
DHA
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