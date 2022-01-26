Siyaset Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Siyaset

Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 21:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Akşener sosyal medya paylaşımında, ''Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.'' dedi.

DHA

İlgili Haberler
26 Ocak 2022 koronavirüs tablosu! Vaka sayısında kritik eşik


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıdaki fotoğrafı hakkında gelen eleştirilere yanıt verdi!