Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu arasındaki velayet davasında yeni gelişme
Oyuncu Meral Kaplan'ın 2018'den beri boşanma davasının devam ettiği eşi Erhan Kanioğlu ile bugün duruşmaya çıktı. Kızlarının velayetini almak için talepte bulunan iş insanı Erhan Kanioğlu'nun talebi mahkemece reddedildi.
10 Şubat 2021, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Oyuncu Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'dan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti.
Boşanma davası 4 yıldır devam ediyor
Yaklaşık 4 yıldır devam eden boşanma davasında taraflar arasındaki çekişmeye bir yenisi eklendi. Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu velayeti almak için mahkemeye talepte bulundu.
Velayetin devamına karar verildi
Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Meral Kaplan katıldı. Mahkeme, Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendirdi. Mahkeme, kızlarının velayetinin Kaplan'da kalmasının devamına Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar verdi.