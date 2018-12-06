İstanbul Aile Mahkemesi'ne yeni açılan davanın dilekçesinde Erhan Kanioğlu ile Meral Kaplan'ın İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davalarının devam ettiği belirtildi.

Meral Kaplan'ın eşinden boşanmak için en az 2 milyon lira tazminat istediğinin anlatıldığı dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

''Erhan Kanioğlu, geçici velayeti davalıda olan çocuğuyla ilgilenilmemesi üzerine Meral Kaplan'a tahsis edilen evin site yönetiminden site giriş-çıkış görüntülerini incelemiştir.

Meral Kaplan'ın geçen yıl açılan boşanma davasından sadece 1.5 ay sonra Osman A. adlı kişi ile ardından da Kaan K. ile sevgili olmuştur. Kaan K.'nın biseksüel olduğunu öğrenince ayrılmıştır. Yine Seçkin Piriler'in yakın arkadaşı Hakan Y. ile birkaç kez beraber olmuştur. Bu olayın basında çıkması üzerine Seçkin Piriler ile Meral Kaplan, Piriler'in Bodrum'daki evinde çatallı bıçaklı kavga etmiştir.

Davalı Meral Kaplan 5 Ekim 2018 günü de devamlı gittiği bir gece kulübünde Umut A. ile eğlenmiştir. Umut A. ile pistte öpüşmüştür. Ardından Umut A.'nın Bebek'teki evine gitmiş ve geceyi birlikte geçirmiştir. Davalı, Kerem B. ile de sevgili olmuştur.

Yapılan kontrolde önünü göremeyen çocuğun 5 numara gözünün bozuk olduğu ve bundan annesinin bihaber olduğu anlaşılmıştır.

Her biri ayrı bir boşanma sebebi olan sadakatsizlik, ağır derecede onur kırıcı davranış ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetinin babaya verilmesini istiyoruz.

Ayrıca müşterek konutun davacı babaya tahsisi ile davalının müşterek konuttan uzaklaştırılmasını, ağır kusurlu olması nedeniyle müvekkilime yaşattığı utanç ve elem nedeniyle 1 milyon lira manevi tazminat ile 50 bin lira maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz.''

Hürriyet







