Kırmızının en güzel tonlarında biri olan mercan rengi, Mercan çiçeğinin adını da buradan aldığını göstermekte. Peki, Mercan çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Mercan çiçeği hikayesi nedir? Mercan çiçeği hakkında bilinenler...

MERCAN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Sudan pek hoşlanmayan bir çiçek olduğu için çiçeği yerleştireceğiniz saksının bol drenajlı olması gerekmektedir. İlk başlarda derinliği ve çapı 20x20 cm olan bir saksı seçilebilir. Ancak çabuk büyüyen bir bitki olduğu için bu saksı ilerde yeterli olmayacaktır. Suyu fazla tutmayan killi toprak ya da saksı kumunun kullanılması uygun olacaktır. Belli dönemler itibariyle (iki ila üç haftada bir) bitki besini verilmesi tavsiye edilmektedir.

Mercan çiçeğini henüz kökü güçlenmemişken yani daha gençken akşamları düzenli bir şekilde sulamak önemlidir. Bu köklerin gelişimi açısından faydalı olmaktadır. Köklerin yeterince gelişiminden itibaren toprağın kontrol edilerek sulamaya devam edilmesi gerekmektedir. Toprağın sulamaya ihtiyaç duyup duymadığı toprağın içerisine doğru 3 ila 5 santimetreye kadar kontrol edilmelidir. Toprak bu şekilde kontrol edildiğinde kuruysa su vermek uygun olmaktadır. Sıcağa dayanıklı olan Mercan çiçeği sulamaya fazla ihtiyaç duymamaktadır.

MERCAN ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mercan bitkisi iklim koşulları müsaade ettiği sürece sürekli çiçek açmaktadır. Çoğunlukla saksıda yetiştirilmektedir. Kışı çok soğuk olmayan bölgelerde ise park ve bahçe gibi dış mekanlara da dikildiği görülmektedir. Güneşe aşık bir çiçektir. Onun için güneş çok önemlidir. Ancak yarı gölge olan yerlerde de yetiştirilmesi mümkündür. Toprağının humus açısından zengin bulunması önemlidir. Soğuğa az da olsa dayanabilen bu bitkinin gövdesi kış aylarında kurusa da bahar aylarında kökünden tekrar filizlenmesi mümkündür.

MERCAN ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Bir zamanlar yöneticileri tarafından kötü davranılan yoksul ve mutsuz bir halk varmış. Herkes bu memlekette korku içinde ne yapacağını bilemeden yaşamaktaymış. Bu kötü durumu nasıl değiştirebileceklerinden ümitsiz bir şekilde hayatlarını sürdürmekteymişler. Hatta bu hayattan kurtulmak için ölümü bile gözetir olmuşlar.

Diğer yandan bu memlekette yaşamakta olan zeki bir delikanlı bulunmaktaymış. Bu delikanlının dışarı çıkması doktorlar tarafından yasaklanmış. Çünkü gün ışığının onu öldüreceğini söylemekteymişler. Böylece her sabah kalktığı zaman güneşi sevmekte olan mercan çiçeğini seyrederek güneş özlemini gidermeye çalışmaktaymış.

Ancak genç adam artık özgür olmak ve dışarı çıkmak istiyormuş. Hatta dışarı çıkarak halkı özgürlük için mücadele etmeye ikna etmek istiyormuş. Halk bu bir günlük özgürlük için ölümü göze alan genci örmek alarak özgürlükleri için mücadele etmeye karar vermişler. Çünkü özgür olmadan mutlu olunamayacağını anlamışlar. Bu mücadeleden sonra da Mercan Çiçeği özgürlükleri için mücadele eden halkların simgesi olmuş.



