Doğa Mercan resifi kavgası

Mercan resifi kavgası

Doğa

Mercan resifi kavgası

Avustralya’daki Büyük Set Resifi’nin tehlike altındaki Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi gerektiğini açıklayan UNESCO'ya Avustralya'dan tepki geldi. Ülke, turizmin olumsuz etkilenmemesi için kontrolü UNESCO'ya devretmek istemiyor. Araştırmalar ise iklim krizi nedeniyle 2025'te Büyük Set Resifi’nin yüzde 99'unun yok olacağını söylüyor.

23 Haziran 2021, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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UNESCO, Avustralya’daki Büyük Set Resifi’ nin ‘tehlike altındaki’ Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi gerektiğini açıkladı. Ancak Avustralya’dan beklenmedik bir tepki geldi. Avustralyalı yetkililer, dünyanın en korunaklı resifine sahip olduklarını ve resif için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdıklarını söyledi. Avustralya, turizmini olumsuz yönde etkilememesi için resif kontrolünü devretmek istemiyor.

YÜZDE 99'U 2025'E KADAR YOK OLABİLİR

Büyük Set Resifi, ülke ekonomisine yılda 4.6 milyar dolar katkı ve 64 bin kişiye istihdam yaratıyor. Araştırmalar, iklim krizi nedeniyle resif alanının yüzde 99’unun 2025’e kadar yok olacağını ortaya koymuştu.

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