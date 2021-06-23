Mercan resifi kavgası

UNESCO, Avustralya’daki Büyük Set Resifi’ nin ‘tehlike altındaki’ Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi gerektiğini açıkladı. Ancak Avustralya’dan beklenmedik bir tepki geldi. Avustralyalı yetkililer, dünyanın en korunaklı resifine sahip olduklarını ve resif için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdıklarını söyledi. Avustralya, turizmini olumsuz yönde etkilememesi için resif kontrolünü devretmek istemiyor.

YÜZDE 99'U 2025'E KADAR YOK OLABİLİR

Büyük Set Resifi, ülke ekonomisine yılda 4.6 milyar dolar katkı ve 64 bin kişiye istihdam yaratıyor. Araştırmalar, iklim krizi nedeniyle resif alanının yüzde 99’unun 2025’e kadar yok olacağını ortaya koymuştu.