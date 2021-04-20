Dünyanın en büyük otomotiv organizasyonlarından biri olan Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobil aslında Mercedes’in GLB modeliyle çok benzer.

Dışarıdan otomobili gördüğünüzde markanın elektrikli araç kimliğini taşıyan modellerle benzer tasarım çizgisine sahip olduğunu fark ediyorsunuz özellikle farların arasındaki tek parça led ve yumuşak tasarım çizgileriyle.

Mercedes EQB ilk etapta Çin otomotiv pazarında satışa sunulacak. 2021 yılının sonlarında Avrupa’da pazara sunulacak aracın ABD’de ise 2022 yılında yollarda olması bekleniyor.

Modelin batarya seçeneklerinin ise 66.5 kWh'dan başlayacağı belirtiliyor. Aracın AMG Line versiyonunun Çin'de 292 beygir güç sunacağı belirtilirken, Avrupa'daki güç seçenekleri ise henüz açıklanmıyor.

Aracın özelliklerine baktığımızda, modelin 4.684 mm'lik bir uzunluk değeri görüyoruz. 7 kişilik oturma düzeni sunabiliyor olan bu modelde 465 - 1629 litre bagaj hacmi mevcutken, 5 kişilik oturma düzenine sahip olan versiyonunda ise 495 - 1790 litrelik bagaj hacmi değeri bulunuyor.

EQB 350 4Matic adlı versiyonun 480 km menzil sunacağı belirtiliyor.