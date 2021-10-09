Mercedes, Hamilton ve Bottas'ın sonuçlarını yol süpürme araçlarıyla duyurdu, Tuzla Belediyesi'nden cevap geldi
Formula 1'de son şampiyon Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise kendi şoförlerinin isimleriyle bir paylaşım yaparak karşılık verdi.
09 Ekim 2021, Cumartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'nin heyecanı yaşanırken bugünkü sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirildi
Yağış nedeniyle pist üzerinde su birikintileri oluşurken Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları da piste çıktı.
Formula 1'de son şampiyon Mercedes'in antrenman seansı pek de verimli geçmezken Lewis Hamilton ve Valteri Bottas'ın tur sonuçları esprili şekilde paylaşıldı.
https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1446779064723857411
Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını belediye araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise kendi şoförlerinin isimleriyle bir paylaşım yaparak karşılık verdi.
https://twitter.com/TuzlaBelediyesi/status/1446786045375299584
https://twitter.com/TuzlaBelediyesi/status/1446786045375299584
YAZICI'DAN WOLFF'A: BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Mercedes takımının patronu Toto Wolff için "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Karşılıklı sosyal medya mesajları çok sayıda paylaşım aldı.