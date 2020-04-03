Dünya Mercedes’iyle defnedildi

Mercedes’iyle defnedildi

Dünya

Mercedes’iyle defnedildi

Güney Afrika lideri Tshekede Pitso, vefatının ardından vasiyeti üzerine arabası ile defnedildi.

03 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Güney Afrika’nın kanaat önderlerinden eski siyasetçi Tshekede Pitso’nun (71) en büyük tutkusu Mercedes marka otomobillerdi. Bir dönem lüks otomobil filosu olan Pitso tüm servetini kaybetmiş, 2 yıl önce ikinci el bir Mercedes almıştı. Bozulsa da son yılını araçla ilgilenerek geçiriyordu. Önceki gün ölen Pitso, vasiyeti üzerine beyaz takım elbisesi ve otomobiliyle gömüldü.

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