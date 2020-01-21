Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır?

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Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Birleştirme işlemine geçiyoruz. Mercimeği tekrar ocağa alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan mercimekle kaynayan salçalı sosu birleştiriyoruz. Üzerine tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. 2 - 3 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır.

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