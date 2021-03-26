Akşam yemeklerinde mercimek çorbası yapıldığında yanında farklı yemekler de yapılabilir. Özellikle de mercimek çorbasının yanında gidecek tüm besinlerin doğru bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Her evde yoğun olarak pişirilen mercimek çorbasının sağlığa da çok sayıda faydası bulunmaktadır.

MERCİMEK ÇORBASININ YANINA NE GİDER?

Akşam yemeklerinde rahatlıkla tüketilen mercimek çorbasının yanına yakışan pek çok farklı yemek seçeneği bulunmaktadır. Başlangıç olarak mercimek çorbası tercih edildiyse yanına sebzeli pirinç pilavı yapılabilir. Bunun yanı sıra mercimek çorbası ile birlikte fırında balık, karnıyarık, mantı ve ya karışık dolma da tüketilebilir.

Mercimek çorbasının ardından lahmacun, tavuk sarma, dalyan köfte ve ya kağıt kebabı da yenilebilir. Mercimek çorbasının yanında sosyete mantısı da iyi gider. Damak zevkine göre mercimek çorbasının ardından yapılacak yemekler seçilir. Mercimek çorbası sağlıklı olduğu için yanında yapılacak olan yemeklerin de sağlıklı olması gerekir.

Mercimek çorbası çoğu evde en az bir kere yapılmaktadır. Mercimek çorbasının yer aldığı akşam yemeği menülerinde doğru yemekler tercih edilmelidir. Tek başına tüketilebilen mercimek çorbası farklı yemeklerle birlikte de tüketilebilir. Mercimek çorbası oldukça sağlıklı bir besindir.

YANINDA NE YAPILIR?

Besleyici ve doyurucu bir yemek olan mercimek çorbası başlı başına bir öğün olarak tüketilebilir. Türk mutfağının önemli bir lezzeti olan mercimek çorbası ideal kaloridedir. B vitamini oranı yüksek olan mercimek çorbası vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi rahatlıkla karşılar. Mercimek çorbası hafif ve doyurucu bir bakliyat yemeği olduğu için yanına sebzeli pirinç pilavı da yapılabilir. Mercimek çorbası kısa bir sürede hazırlanır.

Yanına ise sebzeli pirinç pilavının yanında bulgur pilavı da yapılabilir. Mercimek çorbasının yanında fırında balık yapılabilir. Fırında balık ve mercimek çorbası mükemmel bir lezzet uyumu sağlamaktadır. Mevsim balıklarından birisi pişirilebilir. Mercimek çorbasının yanında karnıyarık da lezzetli bir öğün olabilir. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde mercimek çorbası ve karnıyarık çok uyumlu olacaktır.

Mercimek çorbasının yanında karışık dolma da rahat bir şekilde tüketilebilir. Mercimek çorbasının olduğu bir davet sofrasında karışık kebap ve lahmacun gibi etli yemekler de yapılabilir. Bu şekilde oldukça lezzetli bir menü ortaya çıkar. Mercimek çorbasının ardından klasik mantı ve ya sosyete mantısı da en çok tercih edilen yemekler arasında yer alır.

MERCİMEK ÇORBASININ YANINA YAPILABİLECEK SULU YEMEKLER

Mercimek çorbası hafif ve sulu bir besin olduğu için yanına genellikle et yemekleri ve ya pilav çeşitleri yapılır. Bunun yanı sıra damak zevkine göre mercimek çorbasının yanında sosyete mantısı ve ya etli patates yemeği yapılabilir. Mercimek çorbasının olduğu menülerde taze fasulye ve nohut yemeği de yapılabilir.

Mercimek çorbası davet sofralarında ve akşam yemeklerinde çoğunlukla tüketilmektedir. Akşam yemeklerinde de mercimek çorbasının yanında birbirinden farklı sulu yemekler yapılabilir. Mercimek çorbası ve sulu yemeğin yanında mutlaka pilav da hazırlanmalıdır.

Hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanan mercimek çorbasının yanında birbirinden farklı yemekler yapılabilir. Ayrıca sulu yemek yapılması isteniyorsa patates yemeği, bezelye yemeği ve ya barbunya yemeği yapılabilir. Bu yemekler ise birlikte uygun bir şekilde tüketilebilir. Mercimek çorbasının yanında yapılacak yemeklerin de damak zevkine uygun bir şekilde seçilmesi gerekebilir. Önemli olan mercimek çorbası ve yanında yapılan yemeklerin lezzetlerinin birbiri ile örtüşmesidir.